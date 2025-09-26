На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
14-летнюю девочку дважды за две недели выдали замуж за разных мужчин

В Индии девочку дважды за две недели продали в сексуальное рабство
Shutterstock

В Индии супружескую пару задержали по подозрению в похищении несовершеннолетней и ее продаже в сексуальное рабство. Об этом сообщает The Times of India.

Как рассказала потерпевшая из штата Гуджарат, пять месяцев назад ее похитила супружеская пара и продала жителю одной из деревень. Мужчина два дня эксплуатировал подростка, после чего по неизвестной причине отпустил ее. Девочка смогла самостоятельно добраться до дома. Через десять дней после этого пара поймала несовершеннолетнюю и продала ее другому мужчине — тот десять дней развращал подростка, угрожая ей тяжкими последствиями в случае сопротивления. Девочка повиновалась, но умоляла, чтобы насильник отпустил ее, что тот и сделал.

Злоумышленники вновь хотели продать подростка, но в дело вмешалась полиция. Родственники несовершеннолетней узнали о преступлениях в отношении нее, рассказали матери девочки, и та обратилась в правоохранительные органы.

По информации издания, возбуждены дела о похищении, продаже в сексуальное рабство, изнасиловании несовершеннолетней. Задержаны пятеро фигурантов, включая продавцов и покупателей.

Ранее в Индии мужчины надругались над тремя школьницами, планировавшими посетить храм.

