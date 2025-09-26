В Госдуме призвали создавать бесплатные точки Wi-Fi в городах и селах

В России нужно стимулировать предпринимателей давать бесплатный доступ к Wi-Fi государственных организаций, чтобы они могли обслуживать клиентов в аптеках, магазинах, организациях сферы услуг. Об этом «Парламентской газете» заявил первый зампред Комитета по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Ткачев.

Соответствующее обращение группа депутатов Госдумы направила в Минцифры на фоне отключений мобильного интернета по соображениям безопасности, уточнил он. По его словам, бизнес нужно заинтересовать в их создании, поскольку пока точек доступа к интернету в общественных местах недостаточно.

«Речь в первую очередь идет о торговле и сфере услуг, которые сами страдают при таких отключениях, не имея возможности провести безналичную оплату. Мы знаем, что уже появились решения для доступа к ряду сайтов при отключенном мобильном интернете, но считаем, что пора идти дальше и расширять возможность беспроводного доступа в общественных местах», — сказал Ткачев.

Депутат добавил, что это позволит обеспечить безопасность граждан и оградить их от бытовых неудобств.

В начале сентября Минцифры составило «белый список» сайтов, которые будут работать в России при отключении интернета. Среди них — соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджер Max, маркетплейсы Ozon, Wildberries и Avito, сайты Сбербанка, Альфа-банка, Т-банка, Газпромбанка. Мера позволит уменьшить неудобства для граждан, уверены в ведомстве.

