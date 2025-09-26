Блогер 60 дней питался только мясом и рассказал, что стало с его организмом

LADBible: блогер 2 месяца ел только мясо и пожаловался на проблемы с желудком

Блогер Джейк Москато провел эксперимент над собой, решив в течение двух месяцев питаться исключительно красным мясом, и рассказал, что стало с его организмом, пишет LADBible.

Начало диеты оказалось тяжелым испытанием. По словам Джейка, отказ от привычной пищи, богатой сахаром, вызвал сильную «ломку». В первую неделю он испытывал настолько острые боли, что начал «бояться за свою жизнь». Спустя две недели к боли добавились серьезные проблемы с желудком, что, впрочем, не стало неожиданностью.

Однако к концу первого месяца самочувствие Москато резко улучшилось. Он начал чувствовать себя «зверем», полным энергии. По итогам двух месяцев блогер остался доволен своей физической формой, хотя и признал, что регулярные тренировки в спортзале сыграли в этом не последнюю роль.

Несмотря на возможные краткосрочные улучшения, эксперты предупреждают об опасностях подобных диет. Диетолог Рима Пиллай заявила, что вместо крайностей, таких как плотоядная диета, стоит сосредоточиться на разнообразии рациона.

«Регулярное употребление клетчатки имеет многочисленные преимущества для здоровья, включая нормализацию работы кишечника и снижение риска развития серьезных заболеваний. Исключение клетчатки из рациона опасно и увеличивает риск возникновения болезней сердца и печени», — пояснила специалист.

Пиллай также отметила, что проблемы со здоровьем из-за диеты, основанной только на мясе, могут проявиться спустя годы. Избыток насыщенных жиров способен привести к образованию бляшек в артериях и резкому повышению уровня холестерина.

