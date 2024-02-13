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Американец 25 дней ел сырую курицу ради эксперимента

Daily Mail: в США мужчина 25 дней ел сырую курицу и хочет продолжить эксперимент

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Мужчина из США 25 дней ел сырую курицу ради эксперимента, пишет Daily Mail. По словам американца, несмотря на свой рацион, он чувствует себя прекрасно.

Мужчина по имени Джон рассказал, что продолжит свой опыт до тех пор, пока у него не начнет болеть живот. Он также добавил, что начал эксперимент, чтобы доказать людям — сырое мясо можно употреблять в пищу.

«Сырая курица чем-то напоминает морской гребешок», — поделился ощущениями гурман.

Джон покупает курицу на местной ферме и не боится испортить себе желудок или подцепить опасную болезнь от такой еды.

«В сырой курице нет ничего особенного, но если у вас есть соевый соус и васаби, получается довольно вкусно», — признается мужчина.

Джон добавил, что планирует и дальше питаться сырым мясом.

«Думаю, это будет продолжаться до 100 дней или пока меня не госпитализируют», — шутит он.

Ранее специалисты назвали самый полезный для здоровья вид мяса.

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