Россияне поделились ожиданиями от будущего

Rambler&Co: для 24% россиян семья — главное при мыслях о будущем

Каждый четвертый россиянин (24%) думает о семье и доме, когда слышит слово «будущее», следует из результатов совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co и компании PR News.

По данным опроса, 17% россиян при слове «будущее» думают о стране или городе.

По мнению 35% респондентов, будущее уже наступило, а 27% считают, что оно наступит через 500 лет, а 4% ответили «будущее наступит в ближайшие годы».

Говоря о будущем, 61% россиян думают о позитиве (роботизация, развитие медицины, технологический прогресс), 25% вспоминают и о негативных сценариях (пандемия, техногенные катастрофы), а 14% — о бережном отношении к экологии.

Также опрос показал, что 17% видят приоритет будущего в технологиях, 13% — безопасность, 12% — красоту и долголетие, 8% — здоровый образ жизни, а 9% — экологичность.

Опрос интернет-пользователей ресурсов медиахолдинга Rambler&Co проходил в период с 31 июля по 14 августа 2025 года. Всего в нем приняли участие 482 тыс. человек.