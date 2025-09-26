На диверсанта, поджигавшего релейные шкафы в Новосибирске, завели новое дело

ТАСС: на серийного диверсанта завели новое дело о поджоге в Новосибирске

Житель Москвы, которого обвиняют в серии поджогов в Новосибирске, попал под новое уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

«В отношении гражданина возбуждено второе уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК России (диверсия). Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание на срок от 10 до 20 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина, который, по версии следствия, поджег два релейных шкафа на перегоне Иня-Восточная — Мочище, мог также поджечь телекоммуникационный шкаф сотовой вышки в одном из сел по поручению неизвестного, с которым познакомился в Telegram.

Расследование продолжается.

23 сентября ФСБ сообщала о задержании в Самарской области двух жителей региона, подозреваемых в подготовке диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры.

По данным ведомства, 33-летний мужчина в июне 2022 года выехал за границу, где через мессенджер Telegram связался с представителем украинской террористической организации и выразил готовность участвовать в диверсиях на территории России. Вернувшись в страну, он привлек к противоправной деятельности своего отца, разделявшего его взгляды.

Задержание произошло при подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Самару.

Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении теракта в отношении судебного пристава.