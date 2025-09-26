Плавающие точки перед глазами могут указывать на отслойку сетчатки, предупредила врач

Плавающие точки или «мушки» перед глазами время от времени видят почти все люди. Чаще всего они связаны с изменениями стекловидного тела. Но внезапный «снегопад» мушек, вспышки и «шторка» сбоку поля зрения могут быть предвестниками разрыва и отслойки сетчатки, рассказала «Газете.Ru» врач офтальмологического центра «Зрение» Кристина Горбачева.

«Мушки — это тени от скоплений коллагеновых волокон или сгустков в стекловидном теле. С возрастом оно разжижается, волокна собираются в пучки, а задняя гиалоидная мембрана отслаивается от сетчатки. Такой процесс называется задней отслойкой стекловидного тела (или отслойкой задней гиалоидной мембраны). В этот момент может появляться кольцо Вайса и вспышки из-за тракционного воздействия на сетчатку», — рассказала она.

К тревожным симптомам относятся внезапное появление множества новых мушек, эффект «снегопада», световые вспышки, ощущение «занавеса» или «шторки» с любой стороны на периферии поля зрения и снижение остроты. Эти признаки могут говорить о разрыве сетчатки или начале ее отслойки и требуют срочного осмотра с расширением зрачка.

«Такие проявления связаны с тем, что во время отслойки стекловидного тела сохраняются участки прикрепления к сетчатке. При сильной тракции в этих местах возникают разрывы. Через разрыв жидкость попадает под сетчатку и запускает ее отслойку. Вспышки — это механическая стимуляция фоторецепторов, а «снегопад» может указывать на кровоизлияние», — подчеркнула врач.

Более высокий риск имеют люди с высокой степенью близорукостью, периферическими хориоретинальными дистрофиями сетчатки (например, по типу решетки или следа улитки), перенесенными разрывами или отслойкой. Дополнительные факторы: операции на глазах, например, удаление катаракты, и травмы головы или глаза. Во время родов сильные натуживания могут провоцировать синдром Вальсальвы (резкое натуживание, вызывающее скачок давления в сосудах) с преретинальными кровоизлияниями, которые имитируют мушки и туман, но не всегда связаны с отслойкой.

«При разрыве сетчатки для профилактики отслойки выполняют лазерную коагуляцию сетчатки. Если уже началась отслойка, лучший прогноз сохраняется при срочном восстановлении прилегания сетчатки, особенно пока макула (центральная зона сетчатки) остается неповрежденной. Поэтому при появлении «шторки» или вспышек важно обратиться к офтальмологу немедленно», — предупредила эксперт.

Если мушки появились давно, немногочисленные и стабильные, без вспышек и выпадений поля зрения, то они не требуют экстренной помощи.

Основой обследования является осмотр глазного дна с расширением зрачка. При недостаточной визуализации используют УЗИ (В-сканирование) для выявления разрывов или отслойки. Оптическую когерентную томографию (ОКТ) применяют для оценки состояния макулы; периферические разрывы, как правило, определяются при офтальмоскопии, однако в отдельных случаях их можно выявить и с помощью ОКТ.

«Если обнаружен разрыв без отслойки, проводится лазерная коагуляция. При отслойке выбор метода зависит от площади отслойки и локализации разрыва. Лучшие результаты достигаются при хирургии свежей отслойки, особенно если макула сохранена», — сказала врач.

