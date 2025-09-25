На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер организовал активности для жителей регионов России

Сбер провел Дни города в восьми регионах России
Cбер

Сбер принял участие в праздновании Дней города в восьми регионах страны — от Луганска до Хабаровска. С мая по сентябрь в интерактивных активностях банка приняли участие более 25 тыс. человек, сообщила пресс-служба Сбера.

Уточняется, что на площадках Сбера для гостей были организованы «Колесо Фортуны», фотозоны, «Стена пожеланий», а также раскраски с изображением городских достопримечательностей для детей. Кроме того, посетители могли получить консультации рекрутеров о карьерных возможностях в компании.

По словам управляющего директора — начальника центра развития бренда работодателя Дениса Замалетдинова, участие в городских праздниках позволяет компании быть ближе к жителям и демонстрировать новые возможности для развития.

