В Челябинске девочка повредила позвоночник во время игр на детской площадке

В Челябинске девочке понадобилась помощь медиков после игр на детской площадке. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на мать пострадавшей.

Инцидент произошел на набережной Смолино. Как рассказала женщина, они пришли на детскую площадку вместе с дочерью и еще одной девочкой. Часть территории была огорожена, но этого не заметили сразу, так как в игровой зоне были и дети, и взрослые.

Дочь женщины решила покататься на тарзанке, но в какой-то момент ребенок рухнул на землю.

«Там мягкое покрытие, ничего не нарушено, ничего опасного я не заметила. И тарзанка не сильно высокая: около 2,5 метров», – рассказала мать пострадавшей.

В результате девочка попала в больницу, медики диагностировали перелом позвоночника.

Позже выяснилось, что ранее на этой детской площадке травмировался другой ребенок.

На данный момент прокуратура проводит проверку, по результатам которой примут меры прокурорского реагирования.

