Космонавт рассказал молодым казакам о жизни на орбите

В Волгограде молодые казаки встретились с Героем России Чубом

В оборонно-спортивном лагере «Авангард», где продолжается VI Всероссийский слет казачьей молодежи, участники встретились с Героем России Николаем Чубом и главой Центрального музея российского казачества Ирина Повх, сообщается в Telegram-канале «Всероссийское казачье общество».

Космонавт Чуб рассказал участникам форума о своей работе и полетах в космос, поделился воспоминаниями и ответил на вопросы молодежи, касавшиеся как бытовых деталей жизни на орбите, так и профессиональных аспектов подготовки космонавтов.

Ирина Повх представила на форуме современные форматы музейной работы и обсудила с участниками вопросы истории и культуры казачества.

Также на слете прошла секция об информационной грамотности. Помощник атамана Всероссийского казачьего общества Игорь Шарапов рассказал на мероприятии о правилах журналистской деятельности и работе со средствами массовой информации.

Ранее сообщалось, что слет казачьей молодежи стартовал 24 сентября на Мамаевом кургане. Организаторами мероприятия выступают Всероссийское казачье общество, Роспатриотцентр, правительство Волгоградской области и лагерь «Авангард».