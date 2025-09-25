На трассе в Кубани нашли депутата без признаков жизни

На трассе в Краснодарском крае нашли депутата без признаков жизни

В на автомобильной трассе обнаружено тело депутата Тихорецкого районного Совета Краснодарского края Виталия Капустина. Признаков жизни у 44-летнего мужчины обнаружено не было, пишет kp.ru.

По данному факту начата проверка. Следственные органы заявили изданию, что предварительные данные не указывают на криминальный характер произошедшего. Помимо депутатской деятельности, Капустин занимал должность директора строительной компании ООО «Кубаньспецстрой».

Согласно информации портала 93.RU, тело мужчины было обнаружено висящим на дереве, неподалеку стоял его серый внедорожник. Очевидцы утверждают, что руки погибшего были связаны за спиной.

«Насколько глаза не подвели меня, руки как будто были привязаны сзади, за спиной. То есть человек так легко не залезет наверх, там деревья очень высокие, как в любых рощах», — рассказала собеседница издания.

