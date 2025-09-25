На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На трассе в Кубани нашли депутата без признаков жизни

На трассе в Краснодарском крае нашли депутата без признаков жизни
true
true
true
close
Telegram-канал Краснодар и край

В на автомобильной трассе обнаружено тело депутата Тихорецкого районного Совета Краснодарского края Виталия Капустина. Признаков жизни у 44-летнего мужчины обнаружено не было, пишет kp.ru.

По данному факту начата проверка. Следственные органы заявили изданию, что предварительные данные не указывают на криминальный характер произошедшего. Помимо депутатской деятельности, Капустин занимал должность директора строительной компании ООО «Кубаньспецстрой».

Согласно информации портала 93.RU, тело мужчины было обнаружено висящим на дереве, неподалеку стоял его серый внедорожник. Очевидцы утверждают, что руки погибшего были связаны за спиной.

«Насколько глаза не подвели меня, руки как будто были привязаны сзади, за спиной. То есть человек так легко не залезет наверх, там деревья очень высокие, как в любых рощах», — рассказала собеседница издания.

25 сентября во Франции тело мужчины нашли в туалете ресторана KFC спустя 30 часов после его смерти.

Ранее в парламенте Финляндии нашли тело покончившего с собой депутата.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами