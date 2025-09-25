В США прокуроры займутся расследованием деятельности фонда Сороса

Минюст США поручил федеральным прокурорам расследовать деятельность фонда Джорджа Сороса Open Society Foundations (признан в РФ нежелательной организацией) на предмет возможной поддержки терроризма и других нарушений. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на копию внутренней директивы.

По данным издания, распоряжение предусматривает рассмотрение широкого круга возможных обвинений, включая рэкет, мошенничество и оказание материальной поддержки терроризму. Документ, подписанный юристом аппарата заместителя главы Минюста Тоддом Бланшем, направлен окружным прокурорам в Калифорнии, Нью-Йорке, Вашингтоне, Чикаго, Детройте и Мэриленде.

The New York Times отмечает, что распоряжение может указывать на готовность Минюста следовать призывам президента США Дональда Трампа, который ранее публично требовал уголовного преследования Джорджа Сороса и его сторонников. Издание также напоминает, что накануне глава государства вновь обвинил миллиардера в поддержке «радикальных протестов» и заявил, что тот «должен оказаться за решеткой».

В Open Society Foundations обвинения расценили как «политически мотивированные атаки на гражданское общество» и заявили, что работа фонда направлена исключительно на развитие демократии и защиту конституционных свобод.

Ранее Трамп признал «Антифа» террористической организацией.