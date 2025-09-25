На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ушедшая из России компания решила уволить несколько тысяч сотрудников

Bosch сократит тысячи занятых производством автозапчастей сотрудников
Global Look Press

Немецкий концерн Bosch намерен значительно сократить штат сотрудников, занятых в производстве автозапчастей, речь идет о пятизначном числе. Об этом сообщает Handelsblatt.

Сокращения коснутся подразделений, специализирующихся на производстве автокомпонентов. Ранее компания планировала уволить лишь 1,1 тысячи сотрудников, однако пересмотрела планы в связи с ростом цен на энергоносители, снижением спроса на электромобили и ввозными пошлинами США.

В связи с экономическим кризисом, Bosch, покинувший российский рынок, намерен закрыть два завода к концу 2026 года: в Лайнфельдене-Эхтердинген (Баден-Вюртемберг) и в Зебнице (Саксония), где производили угловые шлифовальные машины, ударные дрели и садовую технику. Это приведет к потере работы для 500 человек. Главными причинами закрытия называются проблемы в строительной отрасли и снижение потребительской активности на фоне экономической нестабильности.

Также стало известно, что немецкий производитель не смог реализовать свой завод в Санкт-Петербурге, принадлежащий ООО «БСХ бытовые приборы», из-за передачи предприятия во временное управление АО «Газпром бытовые системы».

Ранее «Севергрупп» нашлапокупателя на бывший завод Bosch.

