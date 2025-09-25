Ушедшая из России компания решила уволить несколько тысяч сотрудников

Немецкий концерн Bosch намерен значительно сократить штат сотрудников, занятых в производстве автозапчастей, речь идет о пятизначном числе. Об этом сообщает Handelsblatt.

Сокращения коснутся подразделений, специализирующихся на производстве автокомпонентов. Ранее компания планировала уволить лишь 1,1 тысячи сотрудников, однако пересмотрела планы в связи с ростом цен на энергоносители, снижением спроса на электромобили и ввозными пошлинами США.

В связи с экономическим кризисом, Bosch, покинувший российский рынок, намерен закрыть два завода к концу 2026 года: в Лайнфельдене-Эхтердинген (Баден-Вюртемберг) и в Зебнице (Саксония), где производили угловые шлифовальные машины, ударные дрели и садовую технику. Это приведет к потере работы для 500 человек. Главными причинами закрытия называются проблемы в строительной отрасли и снижение потребительской активности на фоне экономической нестабильности.

Также стало известно, что немецкий производитель не смог реализовать свой завод в Санкт-Петербурге, принадлежащий ООО «БСХ бытовые приборы», из-за передачи предприятия во временное управление АО «Газпром бытовые системы».

