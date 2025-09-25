В Тюмени женщина выпала из окна 14-го этажа, ее не спасли

В Тюмени из окна 14-го этажа выпала женщина

В Тюмени под окнами многоэтажного дома обнаружили женщину, ее не спасли. Об этом сообщает 72.ru.

Инцидент произошел на Павла Шарова. Как рассказали очевидцы, пострадавшая выпала из окна 14-го этажа. Заметив женщину, свидетели вызвали медиков.

Как рассказали в минздраве региона, вызов поступил в 15:08, в 15:17 специалисты были уже на месте, но спасти выпавшую не смогли.

Сейчас в ситуации разбираются следователи. Они проводят процессуальную проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого врачи Подмосковья спасли девушку, которая выпала из окна девятого этажа. Очевидцы вызвали на место медиков, которые госпитализировали 18-летнюю пострадавшую в тяжелом состоянии. У нее диагностировали повреждения головы, грудной клетки и других органов.

Девушка пришла в сознание только на пятый день. Спустя 20 дней пациентку стали готовить к выписке. Ей предстоит долгая реабилитация.

Ранее в Чувашии восьмиклассник выпал из окна школы во время занятий.