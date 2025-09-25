На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Актер Юрий Батурин рассказал о помощи мирному населению Донбасса

Актер Батурин: я буду продолжать поддерживать СВО
Кадр из видео/«Сорян, это подкаст»/VK

Недавно я заказал 25 тонн воды для отправки мирному населению Донбасса, заявил актер театра и кино Юрий Батурин в новом выпуске подкаста «Сорян, это подкаст».

«Я помогаю в основном мирному населению Донбасса. Думаю, в октябре еще соберем воду и отправим туда. Людям нужно помогать, они ни в чем не виноваты, они жертвы обстоятельств», — заявил Батурин.

Он отметил, что он продолжить поддерживать СВО.

«Произошло событие, на которое я повлиять не могу. Я могу выбрать только сторону. Раз спецоперация идет, то я в любом случае буду на стороне своего народа», — сказал актер.

По мнению Батурина, будущее Украины может быть прекрасным только в составе России.

«Я думаю, что будущее Украины прекрасно только в составе России. Киев, Одесса, все, кроме Западной Украины, все должно вернуться в Россию», — сказал он.

Также Батурин рассказал, что после начала СВО его отношения с родителями испортились.

«Моя родня мне предъявила претензию в том, что я занял такую гражданскую позицию, поддержал Россию. Со стороны противника звучат призывы к насилию в отношении русских, как я могу относиться к этому с пониманием», — заявил актер.

Он добавил, что предлагал родителям переехать в Россию.

«У меня нет к ним никакого отталкивающего чувства. Я просто понимаю, что они находятся в определенном информационном пространстве, и с этим ничего не поделать», — сказал он.

Также в беседе Батурин высказал свое мнение о коллегах, которые публично осудили Россию.

«Честно скажу, все, кто уехали и оплевали страну, народ и власть...эти люди забыли одну простую вещь, что вы существуете, пока на вас смотрят, пока на вас покупают билеты», — заключил он.

