В России стало больше молодых предпринимателей в креативных индустриях

Доля молодых предпринимателей до 35 лет в сфере креативных индустрий практически достигла 11%, что в 2 раза больше, чем предпринимателей старше 36 лет (5%), сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич в рамках дискуссии «Бизнес на интеллекте. О настоящем и будущем молодежного креативного предпринимательства» на Российской креативной неделе в Москве.

Он отметил, что, чем моложе предприниматель, тем выше доля представленности в сфере креативных индустрий.

«Среди молодежных ИП до 25 лет (а их на сегодняшний день более 247 тысяч) в «креативке» работают 13,2%. То есть именно молодые люди до 25 лет являются основным драйвером роста сегмента. В большей степени за счет них суммарно доля молодых предпринимателей до 35 лет среди ИП в сфере креативных индустрий составляет уже более 40%», — сказал он.

По словам Исаевича, самыми популярными креативными индустриями у молодежи являются реклама и PR, а также разработка ПО и ИТ.

««Интересный тренд, который стал для нас неожиданным - молодежь до 25 лет реже выбирает блогосферу в качестве бизнес-направления, чем предприниматели 26-35 лет (5,8% против 7,5%)», — сказал он.

Исаевич добавил, что пик блоггинга как основного вида предпринимательской деятельности прошел, и молодые предприниматели начинают больше фокусироваться на других креативных направлениях.

Кроме того, Исаевич рассказал, что всего в России зарегистрировано 4,4 млн индивидуальных предпринимателей, из которых каждый четвертый моложе 35 лет.

«С начала 2025 года в России появилось 287 тысяч новых молодежных ИП до 35 лет. В результате у нас сейчас средний возраст предпринимателя в секторе МСП составляет 36 лет – то есть максимально приблизился к границе молодежного бизнеса», — заключил он.