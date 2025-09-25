Врач раскрыл, какие бессимптомные инфекции снижают мужскую фертильность

Некоторые инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), могут длительное время протекать бессимптомно, при этом постепенно снижая мужскую фертильность и уменьшая шансы на успешное зачатие ребенка. Как сообщил РИАМО врач уролог-андролог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев, к наиболее коварным патогенам относятся микоплазмы и уреаплазмы.

По его словам, эти микроорганизмы часто действуют совместно, прикрепляясь к шейкам сперматозоидов и существенно снижая их подвижность. Кроме того, вызываемое ими хроническое воспаление ухудшает условия для производства здоровой спермы.

«Еще один «мастер маскировки» — гонорея, которая не всегда проявляется характерными гнойными выделениями. Часто ее симптомы стерты и приняты за легкое недомогание. Мешают зачатию они по схожему механизму с хламидиозом: возникают рубцы и непроходимость после воспаления, а также ухудшается качество спермы», — отметил специалист.

Он добавил, что повлиять на мужскую фертильность может и вирус папилломы человека (ВПЧ), который даже без образования папиллом способен связываться со сперматозоидами, нарушая их подвижность.

Акушер-гинеколог, репродуктолог, основатель центра репродуктивной медицины «Роял клиник» Екатерина Шибанова до этого развеяла миф о несовместимости партнеров. Она подчеркнула, что такого медицинского диагноза не существует, и соответственно, он не может быть причиной бесплодия.

Ранее врач рассказал о признаках мужского бесплодия.