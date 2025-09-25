На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач раскрыл, какие бессимптомные инфекции снижают мужскую фертильность

Некоторые инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), могут длительное время протекать бессимптомно, при этом постепенно снижая мужскую фертильность и уменьшая шансы на успешное зачатие ребенка. Как сообщил РИАМО врач уролог-андролог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев, к наиболее коварным патогенам относятся микоплазмы и уреаплазмы.

По его словам, эти микроорганизмы часто действуют совместно, прикрепляясь к шейкам сперматозоидов и существенно снижая их подвижность. Кроме того, вызываемое ими хроническое воспаление ухудшает условия для производства здоровой спермы.

«Еще один «мастер маскировки» — гонорея, которая не всегда проявляется характерными гнойными выделениями. Часто ее симптомы стерты и приняты за легкое недомогание. Мешают зачатию они по схожему механизму с хламидиозом: возникают рубцы и непроходимость после воспаления, а также ухудшается качество спермы», — отметил специалист.

Он добавил, что повлиять на мужскую фертильность может и вирус папилломы человека (ВПЧ), который даже без образования папиллом способен связываться со сперматозоидами, нарушая их подвижность.

Акушер-гинеколог, репродуктолог, основатель центра репродуктивной медицины «Роял клиник» Екатерина Шибанова до этого развеяла миф о несовместимости партнеров. Она подчеркнула, что такого медицинского диагноза не существует, и соответственно, он не может быть причиной бесплодия.

Ранее врач рассказал о признаках мужского бесплодия.

