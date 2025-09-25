В Екатеринбурге мужчину с женой-инвалидом и двумя детьми выгнали из построенного ими дома

В Екатеринбурге семья лишилась дома, который сама построила, и оказалась на улице вместе с женой-инвалидом и двумя детьми. Об этом пишет E1.RU.

В 2021 году Мухриддин Наимов по совету юриста взял 5 млн рублей у предпринимателя Ивана из Миасса. Залогом стал коттедж его семьи в микрорайоне Семь Ключей. Мужчина утверждает, что платил исправно, но затем ежемесячные платежи выросли, а появившаяся просрочка привела к судебному иску.

«У меня долги были, по договору в месяц я должен был по 200 тысяч отдавать. В итоге вернул шесть с чем-то миллионов. Потом он поменял договор, просил уже по 250 тысяч, потом пошел в суд, не предупредив», — говорит Мухриддин.

Суд обязал семью выплатить 7,4 млн рублей долга и 5 млн процентов, плюс штрафы. Дом и участок оценили в 22,8 млн рублей и передали Ивану. Однако независимая экспертиза позже показала, что дом стоит почти 49 млн рублей.

В мае 2025 года суд принял решение об выселении семьи. Наимовы даже не имели возможности взять вещи, включая ценности на сумму по их словам около 10 млн рублей. По словам юриста, приставы не составили опись имущества и не предупредили семью надлежащим образом, и ситуация могла быть менее трагичной, если бы Мухриддин не избегал участия в судах. Сейчас Наимовы живут у родственников.

