Мужчина разрешил нуждающимся пожить в его доме и был вынужден переехать в палатку

В Испании мужчину выжили из дома знакомые, которых он пригласил к себе пожить

В Испании мужчина потерял доступ в свое жилье, разрешив временно пожить там знакомым. Об этом сообщает El Caso.

Год назад Альберт Грабалоса из муниципалитета Рибас-де-Фресер сдал дом коллеге, который обещал заплатить за два-три месяца пребывания. Его семья должна была вскоре получить социальное жилье. По истечении оговоренного времени, в течение которого жильцы исправно платили, они перестали оплачивать аренду и коммунальные услуги, а также отказались съезжать. Они живут на пенсию в €600, при этом тратя на отопление €300, но не оплачивая счета.

За это время у хозяина дома накопился долг в €7 тыс. В итоге он сообщил арендаторам, что не планирует продлевать аренду, но не смог их выселить, так как у семьи есть маленький ребенок. Испанец решил установить палатку перед местной мэрией, чтобы собрать подписи в свою поддержку и выгнать жильцов из квартиры через суд. В знак солидарности жители города приносят ему одеяла и еду.

Ранее больная раком россиянка подарила жилье коллеге, и та выгнала на улицу ее 84-летнюю мать.