В Турции на корабле персонал накрыл умершего туриста полотенцем и продолжил вечеринку

В Турции во время вечеринки на судне умер мужчина

В Турции мужчина скончался во время пиратской вечеринки на судне. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в Алании. По данным издания, 60-летний Питер Колвилл приехал из Великобритании на отдых вместе с еще десятью членами семьи, включая детей и внуков. Семья отправилась на прогулку на корабле, организаторы которой обещали выступления диджеев и пенную вечеринку.

Во время плановой остановки для купания около пляжа Колвилл ушел купаться, позже его обнаружили в воде без сознания. Мужчину подняли на палубу, один из гостей стал проводить реанимационные мероприятия. По словам очевидцев, в этот момент персонал наблюдал за ситуацией и ничего не делал.

Спасти мужчину не удалось. Его тело накрыли его полотенцем и объявили о пенной вечеринке.

«Мы не можем сказать, что организаторы виноваты в его смерти, но, возможно, его можно было спасти», – рассказала дочь умершего.

По ее словам, у Колвилла не было каких-либо проблем со здоровьем. В случае недомогания он бы не пошел купаться.

После инцидента пассажиры написали множество негативных комментариев на сайтах для отзывов, указывая на непрофессионализм персонала на корабле. По словам одного из пользователей, после смерти мужчины веселье продолжалось, а сотрудники пытались продать больше товаров гостям.

