Депутат отметил вклад Александра Гуцана в укрепление российской государственности

Александр Гуцан внес большой вклад в обеспечение законности и укрепление российской государственности. Его многолетний плодотворный труд является примером высокого профессионализма и ответственного подхода, заявил депутат Государственной Думы от Санкт-Петербурга Михаил Романов в своем Telegram-канале.

Романов поздравил Гуцана с назначением на должность генерального прокурора России и отметил, что на посту полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе он четко координировал действия регионов в условиях различных вызовов и оказывал Санкт-Петербургу поддержку в решении социально-экономических задач.

«Гуцан способствовал реализации в Северной столице мега-проектов и продвижении ее интересов на федеральном уровне. Наш город благодарен ему за это!», — подчеркнул Романов.

Парламентарий выразил уверенность в том, что на посту генпрокурора России Александр Гуцан «добьется больших успехов в деле обеспечения правопорядка и эффективного надзора за законностью».

Ранее сообщалось, что сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Гуцана на должность генпрокурора РФ.