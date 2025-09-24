Россия вошла в тройку мировых лидеров цифрового суверенитета

Россия вошла в число трех стран мира, обладающих полной экосистемой цифрового суверенитета. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии Российского интернет-форума (РИФ-2025) в Подмосковье.

Мероприятие объединило представителей государства, бизнеса, ИТ-сообщества, медиакомпаний и инвесторов. В центре обсуждения — развитие цифровой экономики, вопросы информационной независимости, а также доверие аудитории к отечественным интернет-сервисам.

По словам Кириенко, российская интернет-отрасль сохраняет устойчивость несмотря на санкционное давление: «По данным РАЭК, экономика российского сегмента интернета второй год подряд растет более чем на 40%. Это стало возможным благодаря развитию национальных платформ, зрелой экосистеме цифровых решений и росту доверия аудитории к отечественным сервисам».

Замглавы администрации президента подчеркнул, что все ключевые компании, обеспечивающие цифровой суверенитет страны, юридически и фактически являются отечественными, а спектр их услуг охватывает торговые платформы, видеохостинги, мессенджеры, образовательные программы и банковские сервисы. «Стран, которые обладают полной независимостью в цифровой сфере, в мире меньше, чем участников «ядерного клуба». Сегодня это Россия, США и Китай», — отметил Кириенко.

Отдельное внимание он уделил международному интересу к российскому опыту. Он напомнил, что на мировом цифровом форуме в Нижнем Новгороде представители более 100 стран выразили интерес к практикам России: «Иностранные коллеги все чаще спрашивают, как устроена наша система цифрового суверенитета и какие решения можно адаптировать у себя».

Также на полях РИФ-2025 обсуждаются вопросы импортозамещения и стратегическая роль отечественных платформ. В частности, в рамках круглого стола «Дети в интернете: вызовы и международный опыт» были представлены инициативы по защите несовершеннолетних в цифровой среде — индекс цифровой безопасности детства и «Белая книга для детей с Альянсом по ИИ». Кроме того, была анонсирована новая премия «Дети в Рунете».

РИФ-2025 проходит в Нахабино в комплексе «Москоу Кантри Клаб» и продлится до 26 сентября. В программе — деловые сессии, экспертные выступления и дискуссии о будущем цифровой экономики и роли России в глобальном ИТ-пространстве.