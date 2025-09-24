Учителя арестовали за использование в школе баллончика с фекальным запахом

В США арестовали учителя за использование в школе баллончика с фекальным запахом, пишет New York Post.

В американском штате Южная Каролина арестован cотрудник средней школы города Флоренция. Мужчину обвиняют в том, что он неоднократно распылял в учебном заведении зловонный спрей, имитирующий запах фекалий. Его действия нанесли ущерб системе кондиционирования воздуха на сумму более $55 тысяч и привели к ухудшению здоровья у некоторых учащихся.

По данным офиса шерифа округа Флоренс, Александр Льюис приобрел спрей через интернет и использовал его несколько раз в период с конца августа по конец сентября 2025 года. После жалоб учеников на зловоние администрация школы провела проверку систем газоснабжения и качества воздуха, но ничего не обнаружила. Причину запаха удалось установить только после осмотра вентиляционной системы.

Инцидент имел последствия для здоровья детей. Как сообщил один из родителей, его сына-астматика из-за запаха произошло несколько приступов, потребовавших визитов к врачу. Льюису предъявлены обвинения в нарушении порядка в учебном заведении и умышленном причинении ущерба имуществу на сумму свыше $10 тысяч. Мотивы его действий пока не раскрываются.

