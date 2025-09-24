На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Перед премьерой фильма «Август» создатели рассказали о работе над лентой

В России выйдет новая экранизация романа «Момент истины»
Кадр из фильма «Август»

В российский прокат 25 сентября выйдет фильм «Август», созданный по мотивам культового романа Владимира Богомолова «Момент истины» («В августе сорок четвертого»). Картина заявлена как триллер, военный экшн с погонями и боями, а также драма, где герои сражаются не только с вражескими агентами, но и с внутренними страхами и сомнениями, рассказали создатели ленты.

Проект продюсировали Константин Эрнст и Анатолий Максимов, за постановку отвечали Никита Высоцкий и Илья Лебедев.

Отмечается, что Роман Богомолова, опубликованный в 1974 году, стал литературной сенсацией, впервые подробно показав работу военной контрразведки СМЕРШ. Его успех сравнивали с популярностью телесериала «Семнадцать мгновений весны».

Попытки экранизировать произведение предпринимались неоднократно. В частности, в1975 году работу над фильмом с Сергеем Шакуровым в главной роли начал режиссер Витаутас Жалакявичюс, однако автор романа остался недоволен результатом, и даже подал в суд. Производство было остановлено, а отснятая пленка — уничтожена. Позднее негативную реакцию Богомолова вызвала и картина Михаила Пташука «В августе 44-го…».

Новая экранизация тоже была непростой — по словам Максимова, проект несколько раз запускался с разными режиссерами и актерами. Одобрен был только сценарий, который написал Сергей Снежкин. «Есть интрига, фактура, юмор, но главное — ощущение национального культурного кода: герои стали своими, легкими, живыми, узнаваемыми, несмотря на то, что сменилась эпоха», — отметил Максимов.

В свою очередь, Эрнст отметил, что «Август» — взгляд на войну из 2025-го. «И по-другому он быть сделан не мог», — подчеркнул он.

Особое внимание при съемках фильма было уделено исторической достоверности: в частности, на всех документах персонажей — черно-белые фото, которые художники специально снимали на пленку и проявляли вручную. Кроме того, военный консультант научил актеров надевать пилотки специальным «лихим» жестом — так, чтобы волосы сами удерживали ее на голове.

