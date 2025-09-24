В Самаре пассажиры более 12 часов ожидают вылета в Турцию

Осторожно, новости: в Самаре более чем на 12 часов задержали самолет в Турцию

Туристы более 12 часов не могут вылететь в Турцию. Об этом они рассказали в беседе с «Осторожно, новости».

Как рассказали пассажиры, из Самары они должны были отправиться в Анталию в четыре часа утра по местному времени, однако самолет так и не покинул воздушную гавань. В результате рейс переносили несколько раз.

Недовольные туристы обратились к представителям авиакомпании, но там им заявили, что экипаж «не отдохнул и не готов к полету». Спустя некоторое время им рассказали о технических неполадках, над устранением которых работают специалисты.

По словам пассажиров, им предоставили питание, но его не все получили. При этом горячей еды не было.

«Сейчас нас кормят какими-то сухими бутербродами, которых даже не хватило на всех. Часть накормили, а мы сидим и ждем», – рассказала одна из путешественниц.

Предварительно, самолет должен вылететь в 19:00 по местному времени.

