Ученые полагают, что люди получили сигнал из параллельной вселенной через червоточину

Daily Mail: люди могли получить сигнал из параллельной вселенной из червоточины

Ученые полагают, что люди могли получить сигнал из параллельной вселенной через червоточину, пишет Daily Mail.

Короткий всплеск GW190521, зарегистрированный в 2019 году, не похож на типичные слияния черных дыр. Исследователи предполагают, что его могла породить червоточина, соединяющая миры. Ученые также отмечают, что в отличие от протяжного «щебетания» от слияния черных дыр, всплеск GW190521 длился менее десятой доли секунды и резко оборвался.

Группа астрофизиков под руководством доктора Ци Лая из Университета Китайской академии наук выдвинула гипотезу: источником сигнала могла быть червоточина в параллельной вселенной.

Согласно их исследованию, если столкновение двух черных дыр в иной вселенной было достаточно мощным, чтобы создать кратковременный туннель (червоточину), гравитационные волны от этого события могли пройти через него и достичь нашей Вселенной в виде короткого «эха». Мгновенное закрытие червоточины объясняет, почему сигнал так внезапно прекратился.

Если предположение подтвердится, это станет первым в истории свидетельством существования параллельных вселенных и откроет принципиально новые возможности для изучения космоса. Однако авторы подчеркивают, что это лишь одна из рабочих версий, требующих дальнейшей проверки и новых наблюдений.

