Мужчина изнасиловал сестру на инвалидной коляске и попал под уголовное преследование

В Венгрии мужчина изнасиловал 12-летнюю сводную сестру с инвалидностью
Depositphotos

В Венгрии 29-летнего мужчину арестовали по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Жертвой стала его сводная сестра с инвалидностью. Об этом сообщает издание Telex.

Инцидент произошел в городе Бони. По информации СМИ, злоумышленник забрал из дома 12-летнюю девочку, которая передвигается на инвалидной коляске, отвез ее на отдаленную детскую площадку, где надругался над ней. После случившегося ребенку потребовалась медицинская помощь, ее госпитализировали.

В местной полиции уточнили, что арестовали 29-летнего подозреваемого, так как тот пытался скрыться от правоохранительных органов. В прокуратуре региона заявили, что на время следствия мужчина будет находиться под стражей из-за опасений, что он может манипулировать фактами и давить на свидетелей.

Ранее в Челябинске осудили педофила, надругавшегося над девочкой в лифте.

