Рыбный рынок в Митино подготовил праздничные акции в честь дня рождения

Посетители рыбного рынка в Митино смогут получить скидку 10% на покупку рыбы и морепродуктов в честь дня рождения рынка с 25 по 28 сентября, сообщается на сайте mos.ru.

Также 27 и 28 сентября посетители смогут принять участие в праздничных дегустациях строганины, северной рыбы, чебуреков с треской и сугудая.

Кроме того, еженедельно на рыбном рынке в Митино проводятся мастер-классы, на которых дети под руководством поваров учатся готовить простые рыбные блюда, среди которых креветки с арбузом, кальмар на гриле, винегрет с анчоусами и руколой и другие. Всего за год мастер-классы посетили около 12 тыс. детей.

Также посетители рыбного рынка могут воспользоваться сервисом «Готовим на месте», с помощью которого можно запросить повара пожарить или запечь купленные продукты, либо помочь правильно разделать морского ежа или открыть устрицы.

Всего на рыбном рынке в Митино представлено 600 наименований рыбы и морепродуктов из регионов России. Самыми популярными товарами за год работы рынка стали мурманская креветка, икра горбуши и живой карп.