В парке «Зарядье» представят работы молодых художников

В парке «Зарядье» пройдет выставка «Выпуск'25», в рамках которой посетители смогут увидеть дипломные работы выпускников 25 столичных вузов, сообщается на сайте mos.ru.

Работы живописцев, графиков, сценографов, скульпторов и других творческих профессий можно будет увидеть с 10 октября по 30 ноября 2025 года.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина, выставка стала важной площадкой для поддержки молодых художников.

«За четыре года в проекте приняли участие более 900 выпускников 25 московских художественных и архитектурных вузов. На выставках они представили свыше 1500 работ», — сказал он.

Также в честь 100-летия со дня основания Московского академического художественного училища в Зарядье представят дипломные работы 1950-1980-х годов.

Кроме того, в парке пройдут мастер-классы и лекции о принципах составления портфолио, развития собственного бренда и другие.