Россияне назвали сумму дохода для жизни без стресса

Большинство россиян связывают уровень внутреннего спокойствия с размером дохода. Это выяснили авторы исследование «АльфаСтрахование», результаты которого есть в распоряжении ТАСС.

По данным опроса, «зона без стресса» для большинства респондентов начинается с дохода 120–150 тыс. рублей в месяц. Ниже этого уровня люди чаще говорят о нестабильности. При этом минимальным доходом для спокойной жизни назвали 80 тыс. рублей, однако этого хватает лишь 15% участников исследования.

Наибольшая часть бюджета у россиян уходит на жилье и продукты — около 45%. Еще до 30% дохода респонденты направляют на здоровье и образование, считая эти траты «страховкой от стресса». На отдых и развлечения уходит примерно 15%, а на сбережения и инвестиции — до 10%.

При этом 40% опрошенных считают оптимальным доход в 120–150 тыс. рублей, четверть назвали комфортной суммой 200 тыс. рублей и выше. Каждый пятый затруднился с ответом, отметив, что чувство уверенности зависит не только от денег. Еще 5% заявили, что стресс не связан с уровнем дохода.

Половина респондентов подчеркнула, что счастье невозможно свести лишь к банковскому счету. Деньги помогают снять базовые тревоги, но удовлетворенность приходит, когда есть время для себя и близких.

Около трети опрошенных признались, что тратят средства на удобство — например, на такси вместо метро или доставку еды. При этом 60% заметили, что рост дохода часто сопровождается новым страхом — потерять достигнутый уровень.

