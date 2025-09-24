В Казани стартовало одно из крупнейших молодежных мероприятий формата БРИКС+

В столице Татарстана открылся международный Юношеский фестиваль БРИКС, он продлится до конца недели. В событии принимают участие более 150 молодых представителей из 13 стран, включая Китай, Бразилию, Индию и Россию, сообщили организаторы мероприятия.

По их данным, это одно из самых крупных молодежных мероприятий формата БРИКС+, проводившихся в России в последние годы. Уточняется, что Казань, активно принимающая международные форумы, была выбрана в качестве площадки не случайно — в октябре 2024 года здесь прошел саммит БРИКС+, на котором было объявлено о расширении объединения, а в феврале 2025 года — архитектурно-строительный форум «Казаныш», на котором создана Ассоциация городов и муниципалитетов стран БРИКС+.

Сообщается, что целью фестиваля стала интеграция молодежи в программы организации и обмен культурными и научными достижениями. На открытии мероприятия мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что событие «дает возможность показать таланты, научиться новому и обменяться опытом». По его словам, Казань «объединяет историю и современность», что позволит участникам познакомиться с культурным наследием города.

Программа фестиваля включает экскурсии по Казанскому Кремлю, посещение хоккейного матча «Ак Барс» — «Авангард», международную олимпиаду по градостроительным задачам, показ национальных костюмов и конкурс национальной песни «Бриксовидение».

Ключевым событием станет встреча делегатов с мэром Казани. На ней планируется обсудить актуальные для молодежи стран БРИКС+ вопросы развития городов. «Я рад, что у нас будет возможность поделиться идеями и предложениями, а также узнать из первых рук, как управлять современным городом», — отметил один из участников из КНР.

Особое место в программе фестиваля занимает градостроительная олимпиада, задуманная как «хакатон». Ее участники предложат свое решение наиболее острых городских проблем, а также изучат опыт Казани – за последние годы в городе реализованы проекты по развитию IT-кластера и внедрению системы рационального использования водных ресурсов.

Первые экспертные оценки подчеркивают значимость фестиваля для долгосрочного сотрудничества.

«Привлечение молодежи может стать актуальным направлением в рамках развития международного сотрудничества между странами БРИКС. Важно, чтобы молодые люди привлекались в проекты не «единоразово», а полноценно включалась в повестку организации», — отметил профессор РГГУ Владимир Пряхин.

По его словам, формат фестиваля «служит примером мягкой силы, совмещающей культурный обмен и вовлечение молодежи в решение практических задач».