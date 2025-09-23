Российские врачи спасли ребенка с магнитами, мигрировавшими в аппендикс

В Воронеже врачи спасли ребенка с магнитами, мигрировавшими в аппендикс

Врачи Областной детской больницы №2 в Воронеже спасли ребенка, который проглотил магниты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

К моменту обращения за помощью инородные предметы мигрировали в аппендикс, что выявил рентген. Медики отметили, что инородные тела крайне редко попадают в аппендикс. За ребенком наблюдали трое суток, после чего приняли решение о проведении операции из-за риска перфорации и развития перитонита.

«Под общим обезболиванием медики провели ревизию брюшной полости, таким образом подтвердив нахождение магнитов в аппендиксе. Специалисты провели типичную аппендэктомию – удалили аппендикс», — рассказали в пресс-службе.

Ребенка выписали из больницы через шесть дней после операции.

Ранее в Москве врачи спасли девочку, три дня проходившую с магнитами в кишечнике.