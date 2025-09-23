На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские нефтяники посоревнуются на олимпийских площадках Сочи

В Сочи стартовал финал Летних спортивных игр «Роснефти»
Пресс-служба «Роснефти»

В Сочи начались финальные соревнования ХX Летних спортивных игр «Роснефти». Спортивные мероприятия продлятся до 26 сентября, а участие в них принимают спортсмены-нефтяники из 20 сильнейших команд предприятий компании со всей России, сообщила пресс-служба «Роснефти».

Уточняется, что в течение четырех дней участники игр будут соревноваться на шести олимпийских площадках Сочи в 18 дисциплинах, в том числе сыграют в баскетбол, настольный теннис и шахматы. Кроме того, впервые в программу соревнований включено плавание.

На открытии соревнований спортсменов приветствовал Сергей Федоров — трехкратный чемпион мира по хоккею, неоднократный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион СССР и победитель Кубка Стэнли, а также двукратный обладатель Кубка Гагарина в качестве главного тренера хоккейного клуба ЦСКА. Он отметил вклад «Роснефти» в развитие массового спорта и пропаганду здорового образа жизни среди сотрудников компании.

В свою очередь, в «Роснефти» отметили, что развитие спорта является одним из ключевых направлений социальной политики компании, каждый год она проводит Летние и Зимние спортивные игры для тысяч сотрудников.

