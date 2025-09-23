На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве представили рейтинг лучших российских менеджеров

Руководители Rambler&Co и «Афиши» вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»
true
true
true
close
Dmytro Zinkevych/Shutterstock/FOTODOM

Сразу 7 руководителей Rambler&Co и «Афиши» вошли в ежегодный рейтинг Ассоциации менеджеров и ИД «Коммерсантъ» «Топ-1000 российских менеджеров», сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер вошёл в число лучших топ-менеджеров в номинации «Высший руководитель», директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер» Анна Иванова стала лучше в номинации «Высший руководитель», а управляющий директор портала «Рамблер» Вероника Колодько была отмечена в номинации «Директор по цифровой трансформации».

Также директор по внешним коммуникациям Rambler&Co Виктория Джигкаева стала третьей в номинации «Директор по связям с общественностью», директор по кибербезопасности Rambler&Co Евгений Руденко стал первым в номинации «Директор по кибербезопасности», а ранее занимавший должность главного редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров занял второе место в номинации «Директор по развитию».

От компании «Афиша» второе место в номинации «Директор по маркетингу» занял Антон Бельчиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами