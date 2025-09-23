В Москве представили рейтинг лучших российских менеджеров

Сразу 7 руководителей Rambler&Co и «Афиши» вошли в ежегодный рейтинг Ассоциации менеджеров и ИД «Коммерсантъ» «Топ-1000 российских менеджеров», сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер вошёл в число лучших топ-менеджеров в номинации «Высший руководитель», директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер» Анна Иванова стала лучше в номинации «Высший руководитель», а управляющий директор портала «Рамблер» Вероника Колодько была отмечена в номинации «Директор по цифровой трансформации».

Также директор по внешним коммуникациям Rambler&Co Виктория Джигкаева стала третьей в номинации «Директор по связям с общественностью», директор по кибербезопасности Rambler&Co Евгений Руденко стал первым в номинации «Директор по кибербезопасности», а ранее занимавший должность главного редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров занял второе место в номинации «Директор по развитию».

От компании «Афиша» второе место в номинации «Директор по маркетингу» занял Антон Бельчиков.