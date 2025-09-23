Калининградец в очередной раз избил свою бывшую жену и мать троих детей

В Калининграде мужчина запер машину и жестоко избил в ней бывшую жену

В Калининграде мужчина три года подряд избивает бывшую жену и мать его ребенка. Об этом стало известно региональному изданию «Клопс».

В ночь на 20 сентября 38-летняя мать троих детей в очередной раз столкнулась с агрессией с его стороны. Мужчина узнал, что она отдыхает в ночном клубе, подкараулил ее у выхода и предложил поговорить.

Когда Мария согласилась и села к нему в машину, он вывез ее на окружную дорогу, запер автомобиль и несколько часов избивал. В итоге пострадавшая воспользовалась помощью незнакомой девушки и сумела сбежать.

По словам Марии, Дмитрий (имена изменены) стал избивать ее по малозначительным поводам сразу же после заключения брака. В декабре 2023 года она выгнала его из квартиры, но он продолжал приходить, пугая детей.

В апреле 2024 года бывший муж избил пострадавшую на рабочем месте, но в полиции отказались возбуждать уголовное дело, дожидаясь третьего случая рукоприкладства.

Осознав, что она может и не дождаться помощи от правоохранителей, Мария решилась сделать пост в соцсетях, в котором поделилась своей историей. После этого ей стали писать другие женщины, ставшие жертвами домашнего насилия.

«У меня семь тысяч сообщений от женщин с такими же проблемами! В принципе, это проблема всей нашей страны. Мы все, женщины, сидим и молчим, потому что мы не любим разносить сор из избы, а мужчины этим пользуются», — считает калининградка.

После публикации в УМВД по Калининградской области начали проверку по делу.

