Стена российского жилого дома рухнула из-за неудачного ремонта водонагревателя

В Приморье мужчину будут судить за ремонт, из-за которого рухнула стена дома

В Приморье местного жителя будут судить за ремонт водонагревателя, из-за которого рухнула стена жилого дома. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в мае 2025 года в многоквартирном доме №6 по улице Шиферной в городе Спасске-Дальнем. По версии следствия, местный житель провел ненадлежащий самостоятельный ремонт водонагревательного оборудования, что привело к его разгерметизации.

В результате произошедшего было повреждено общедомовое имущество на сумму свыше 1 млн рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя по статье 168 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу после вручения копии обвинительного заключения фигуранту.

