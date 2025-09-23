На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стена российского жилого дома рухнула из-за неудачного ремонта водонагревателя

В Приморье мужчину будут судить за ремонт, из-за которого рухнула стена дома
true
true
true
close
Shutterstock

В Приморье местного жителя будут судить за ремонт водонагревателя, из-за которого рухнула стена жилого дома. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в мае 2025 года в многоквартирном доме №6 по улице Шиферной в городе Спасске-Дальнем. По версии следствия, местный житель провел ненадлежащий самостоятельный ремонт водонагревательного оборудования, что привело к его разгерметизации.

В результате произошедшего было повреждено общедомовое имущество на сумму свыше 1 млн рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя по статье 168 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу после вручения копии обвинительного заключения фигуранту.

Ранее в университете в Казани во время занятия рухнул потолок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами