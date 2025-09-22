ИИ-ролики на YouTube назвали новой формой цифрового загрязнения

Каждый новый ИИ-ролик на YouTube уменьшает ценность знаний, так как обучающие выборки наполняются искаженными данными, это новая форма цифрового загрязнения. Об этом заявил эксперт РОЦИТ Олег Капранов.

По его словам, из-за сгенерированных ИИ видео достоверность информации рушится, YouTube играет в этом процессе ключевую роль, так как сознательно поддерживает поток «дешевого контента».

«Рекламные просмотры для корпорации важнее, чем качество и правда. Мы видим как аналогичным образом текстовый контент заполняет ленты в других соцсетях, выдавливая реальных авторов. Остается открытым вопрос — останется ли на платформах место для людей», — сказал Капранов.

В свою очередь, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич отметил, что сгенерированные ИИ видео снижают качество генеративных систем.

«Они начинают учиться не на человеческих знаниях, а на собственном же мусоре. Когда ИИ поглощает бесконечные потоки примитивного контента, сделанного таким же искусственным интеллектом, результатом становится деградация текстов и видео, а в случае с историческими материалами получается откровенное искажение реальных событий. YouTube прекрасно это понимает, но вместо того, чтобы блокировать поток, платформа охотно превращает его в прибыль», — подчеркнул Малькевич.

Ранее сообщалось, что в YouTube наводнили каналы с указанием на историчность в названии. В них содержатся сгенерированные ИИ ролики длительностью три и более часа с якобы упрощенными пересказами на исторические темы.