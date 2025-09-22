Сбер завершил шестой сезон «Летней цифровой школы»

В шестом сезоне бесплатного образовательного проекта Сбера для преподавателей вузов и колледжей «Летняя цифровая школа» приняли участие 2 тыс. педагогов из 89 регионов России, 1549 из них получили дипломы о повышении квалификации от «СберУниверситета». Об этом сообщила пресс-служба банка.

Cообщается, что 2025-м обучение состояло из 10 направлений, включая инжиниринг данных, устойчивое развитие и продуктовый дизайн. Также появились треки для преподавателей передовых инженерных школ и руководителей совместных программ Сбера в ведущих университетах. Участники работали с современными технологиями, развивали soft skills и учились применять GigaChat в повседневной работе.

Треки прошли педагоги 313 университетов и колледжей. Cреди них были как вузы, которые участвуют в школе не первый год, так и те, кто впервые присоединился к проекту. Наиболее активными стали преподаватели МИРЭА, УрФУ, Президентской академии и НИУ ВШЭ.

«Летняя школа появилась, чтобы преподаватели были на шаг впереди в мире цифровых изменений и готовили студентов к реальным задачам. Поддерживая педагогов, мы поддерживаем и детей — тех, кто совсем скоро будет менять этот мир», — отметила старший вице президент Сбербанка Наталья Дудина.

Отмечается, что за шесть лет существования программы обучение прошли свыше 8400 преподавателей по всей России.

«На протяжении шести лет мы обучаем преподавателей вузов и колледжей новым компетенциям, которые отвечают вызовам времени. Это создает устойчивую основу для трансформации всей системы образования и ускоренной адаптации учебных программ к современным требованиям», — сообщила глава корпоративного университета Сбербанка Наталья Осипчук.

В Сбере уточнили, что набор в новый сезон проекта стартует в июне 2026 года.