Более 500 человек приняли участие в митинге у посольства Эстонии в Москве

Более 500 участников «Молодой Гвардии Единой России» и активистов «Волонтерской роты» приняли участие в митинге к 81-й годовщине освобождения Таллина от нацистов у посольства Эстонии в Москве, сообщает пресс-служба партии.

Участники акции вспоминали о подвигах советских солдат в годы Второй мировой войны и выразили протест против политики Эстонии, власти которой систематически уничтожают памятники воинам-освободителям.

«81 год назад Советская армия освободила Эстонию. Мы видим, какую русофобскую политику проводит эстонское правительство: по всей стране сносятся памятники советским воинам, отправляется летальное оружие на Украину», — рассказал председатель МГЕР Антон Демидов.

Он отметил, что в 2025 году МГЕР представила книга, в которой собраны все памятники, подвергшиеся вандализму или снесенные по решению правительств русофобских стран.

«Правду и память не отменить, и мы будем делать все, чтобы в будущем это не повторялось», — добавил Демидов.