На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Молодая Гвардия» провела митинг к 81-й годовщине освобождения Таллина от нацистов

Более 500 человек приняли участие в митинге у посольства Эстонии в Москве
true
true
true
close
«Единая Россия»

Более 500 участников «Молодой Гвардии Единой России» и активистов «Волонтерской роты» приняли участие в митинге к 81-й годовщине освобождения Таллина от нацистов у посольства Эстонии в Москве, сообщает пресс-служба партии.

Участники акции вспоминали о подвигах советских солдат в годы Второй мировой войны и выразили протест против политики Эстонии, власти которой систематически уничтожают памятники воинам-освободителям.

«81 год назад Советская армия освободила Эстонию. Мы видим, какую русофобскую политику проводит эстонское правительство: по всей стране сносятся памятники советским воинам, отправляется летальное оружие на Украину», — рассказал председатель МГЕР Антон Демидов.

Он отметил, что в 2025 году МГЕР представила книга, в которой собраны все памятники, подвергшиеся вандализму или снесенные по решению правительств русофобских стран.

«Правду и память не отменить, и мы будем делать все, чтобы в будущем это не повторялось», — добавил Демидов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами