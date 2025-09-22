На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Олег Газманов выступит на «Зеленом фестивале» в Крыму

В Крыму в рамках «Зеленого фестиваля» высадят более трех тыс. растений
В Крыму планируется высадить в рамках «Зеленого фестиваля» более 3,5 тыс. деревьев и кустарников. Также на мероприятии выступят народный артист России Олег Газманов и группа «Эскадрон». Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Уточняется, что концерт пройдет в арт-кластере «Таврида» в Крыму. Регистрация на фестиваль открыта до 12 октября. Для держателей цифрового пропуска «Таврида.АРТ 365» срок регистрации продлен до 24 октября. Стратегическим медиапартнером фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» является Rambler&Co.

Сообщается, что «Зеленый фестиваль» проходит ежегодно и объединяет жителей и гостей полуострова. В этом году его участники высадят туи, кипарисы, сосны, кедры и другие растения, подходящие крымскому климату.

Также в программе более 150 мастер-классов, иммерсивная выставка о природных явлениях Крыма, авторское шоу искусств, «Зеленый ситком» с участием звездных гостей, культурный обмен растениями, тематические экскурсии «Зеленый маршрут», ярмарка изделий местных мастеров и большой пикник.

Ранее сообщалось, что за два года проведения «Зеленый фестиваль» собрал 13,5 тыс. зрителей. В 2023 году участники высадили 1,6 тыс. растений, в 2024-м — более 3,5 тыс. В разное время на фестивале выступали группы «ЧАЙФ» и The Hatters, исполнители Хабиб и Клава Кока.

