В Подмосковье накануне Дня лесника высадили более 7 тысяч деревьев

В Подмосковье в поддержку акции «Сохраним лес» высадили более 7 тысяч деревьев

В Подмосковье прошли масштабные высадки деревьев накануне Дня работников леса, который в этом году отмечают 21 сентября, сообщили организаторы.

Центральное мероприятие в рамках акции «Сохраним лес» прошло в городском округе Пушкинском в селе Дарьино.

С приветственным словом к участникам обратились замруководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Козлов, глава комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Московской областной Думы Владимир Шапкин, глава комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин, а также глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Акцию поддержали ведущие «Нашего радио», музыканты Наиль Шариязданов (группа «Рок Привет») и Елена Минина (группа «Джоконда») и актриса Инна Гомес.

Всего в высадках в Пушкино приняли участие более 1000 человек, которые на 3 гектарах высадили 7 250 сосен.

Деревья также высаживали в других городских округах и лесничествах Подмосковья: Химках, Дубне, Мытищах, Королеве, Красногорске, Домодедове, Электростали, Луховицах и других округах.

До конца сентября в Подмосковье планируют высадить более 18 тысяч деревьев.

Посадки уже прошли в 19 лесничествах вместе с «лесными» субботниками. Организаторы призывают всех желающих присоединиться к акции «Сохраним лес» — для этого достаточно выбрать на официальном сайте сохранимлесрф.рф удобную локацию, зарегистрироваться и приехать на посадку деревьев. Весь необходимый инвентарь и посадочный материал предоставляют на месте бесплатно.