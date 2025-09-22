В Москве пройдет форум информационных технологий «Цифровые решения»

В Москве с 12 по 15 ноября 2025 года при поддержке правительства и Минцифры России пройдет форум информационных технологий «Цифровые решения», сообщает пресс-служба правительства. В рамках форума также будет работать выставка лучших отечественных ИТ-решений.

В ведомстве отметили, что на мероприятии соберутся ведущие представители российского ИТ-бизнеса и государственных органов.

По словам руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, сегодня ИТ-отрасль является одной из самых быстрорастущих, внося заметный вклад в экономику России.

«Мы хотим, чтобы у ИТ-шников был свой глобальный форум, где на одной площадке можно объединить все ключевые направления цифровой трансформации, вынести актуальные вопросы на общегосударственный уровень», — сказал Григоренко.

Он добавил, что форум станет ежегодным.

В рамках форума пройдет планерная сессия, где обсудят успехи цифрового развития России, реализацию национального проекта «Экономика данных», а также ключевые направления, определяющие дальнейшее развитие ИТ-отрасли.

Деловая программа форума за три дня охватит три темы: бизнес, общество и власть. Такой подход даст участникам возможность получить полное представление о влиянии цифровизации на экономику, госуправление и жизнь людей.

На выставке площадью более 2 тыс. кв. метров ИТ-компании со всей страны представят свои лучшие разработки по восьми направлениям: Связь и телеком», «Государственные услуги», «Софт», «Искусственный интеллект», «Платформы и сервисы», «Кибербезопасность», «Российское «железо»», «Кадры и обучение».

Протестировать цифровые сервисы сможет любой желающий.