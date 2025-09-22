Россиянин в погоне за красивым кадром упал с обрыва и оказался в больнице

В Пермском крае желание 49-летнего мужчины сделать фотографию с красивым видом обернулось для него госпитализацией. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе региона.

Инцидент произошел 20 сентября в районе улицы Пионерская села Насадка. По информации kp.ru, мужчина отдыхал в компании друзей на берегу реки Сылвы, и захотел сделать селфи с красивым видом. Как уточнил собеседник издания, пострадавший оступился, подобравшись к краю обрыва слишком близко, и упал с десяти метров на песок.

На место ЧП вызвали спасателей, которые с использованием спинального щита транспортировали пострадавшего до кареты скорой помощи.

Ранее в Башкирии женщина на Hyundai вылетела с 70-метрового обрыва в реку.