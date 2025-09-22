Мишустин поздравил еврейскую общину РФ с Рош ха-Шана

Мишустин отметил вклад еврейской общины в России в гумпомощь в зоне СВО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил главных раввинов России с Рош ха-Шана — еврейским Новым годом, отметив вклад общины в гуманитарную помощь в зоне специальной военной операции (СВО). Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства РФ.

«Примите мои искренние поздравления с одним из главных иудейских праздников. Рош ха-Шана восходит к древним традициям, знаменует начало нового года. Наступает время духовного обновления, переосмысления прожитого и надежды на милосердие Всевышнего», — написал Мишустин в обращении к Берлу Лазару, Адольфу Шаевичу и президенту Федерации еврейских общин России Александру Бороде.

Премьер-министр отметил активную работу европейских общин в РФ, которая направлена на реализацию важных проектов в социальной сфере, в области межрелигиозного диалога, образования и культуры, а также оказания гуманитарной помощи военнослужащим в зоне СВО.

Праздник Рош ха-Шана — еврейский Новый год в 2025 году отмечается с 22 по 24 сентября. Этот период называют временем духовного обновления и надежд.

Ранее главный раввин России Лазар заявил о нехватке еврейских детских лагерей в стране.