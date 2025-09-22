На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мишустин поздравил еврейскую общину РФ с Рош ха-Шана

Мишустин отметил вклад еврейской общины в России в гумпомощь в зоне СВО
true
true
true
close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил главных раввинов России с Рош ха-Шана — еврейским Новым годом, отметив вклад общины в гуманитарную помощь в зоне специальной военной операции (СВО). Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства РФ.

«Примите мои искренние поздравления с одним из главных иудейских праздников. Рош ха-Шана восходит к древним традициям, знаменует начало нового года. Наступает время духовного обновления, переосмысления прожитого и надежды на милосердие Всевышнего», — написал Мишустин в обращении к Берлу Лазару, Адольфу Шаевичу и президенту Федерации еврейских общин России Александру Бороде.

Премьер-министр отметил активную работу европейских общин в РФ, которая направлена на реализацию важных проектов в социальной сфере, в области межрелигиозного диалога, образования и культуры, а также оказания гуманитарной помощи военнослужащим в зоне СВО.

Праздник Рош ха-Шана — еврейский Новый год в 2025 году отмечается с 22 по 24 сентября. Этот период называют временем духовного обновления и надежд.

Ранее главный раввин России Лазар заявил о нехватке еврейских детских лагерей в стране.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами