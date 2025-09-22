В 11 округах Подмосковья отремонтировали линии наружного освещения

Линии наружного освещения восстановили на дорогах в 11 округах Подмосковья

В 11 округах Московской области восстановили линии наружного освещения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Специалисты «Мосавтодора» провели работы в Наро-Фоминске, Высоковске, Кашире, Ивантеевке и Подольске.

Также линии наружного освещения отремонтировали в Ступино, селе Речицы Раменского округа, Чехове, поселке городского типа Вербилки в Талдоме, Красногорске и Балашихе.

В ведомстве отметили, что специалисты еженедельно проводят обследование дорожной сети. В рамках обследований дорожники особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию линий освещения, дорожных знаков и светофоров.