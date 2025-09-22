На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В 11 округах Подмосковья отремонтировали линии наружного освещения

Линии наружного освещения восстановили на дорогах в 11 округах Подмосковья
true
true
true
close
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В 11 округах Московской области восстановили линии наружного освещения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Специалисты «Мосавтодора» провели работы в Наро-Фоминске, Высоковске, Кашире, Ивантеевке и Подольске.

Также линии наружного освещения отремонтировали в Ступино, селе Речицы Раменского округа, Чехове, поселке городского типа Вербилки в Талдоме, Красногорске и Балашихе.

В ведомстве отметили, что специалисты еженедельно проводят обследование дорожной сети. В рамках обследований дорожники особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию линий освещения, дорожных знаков и светофоров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами