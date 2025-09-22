На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог раскрыла причины и способы справиться с синдромом спасателя

Психолог Харитонова: синдром спасателя вызывает хроническую усталость и депрессию
Depositphotos

Многие современные люди страдают от синдрома спасателя, причём чаще – женщины. Это психологическая установка, при которой человек чувствует свою ценность только через помощь другим людям и берёт на себя ответственность за чужую жизнь. Такой паттерн поведения чреват выгоранием, хронической усталостью и депрессией, предупредила в беседе с 360.ru бизнес-психолог Виктория Харитонова.

По словам специалиста, чаще всего причиной появления синдрома спасателя являются детские установки. Например, если ребёнок рос эмоционально нестабильным или зависимым взрослым, из-за чего ему приходилось с детства успокаивать родителей, брать на себя лишнюю ответственность, то это закрепляет в поведении человека мнение о том, что он должен быть полезным и нужным любой ценой.

Также причиной формирования синдрома является отсутствие эмоциональной поддержки, когда ребёнку приходилось заслуживать любовь родителей, отметила психолог.

«Дополняют картину культурные установки, где общество считает самопожертвование нормой и даже поощряет, — добавила она. — Традиционно больше всего заботы и отказа от собственных интересов ради других ждут от женщин. Однако внешнее одобрение оборачивается внутренним истощением и потерей контакта с собой».

Такое спасательство грозит выгоранием, хронической усталостью, потерей интереса к жизни, мотивации, а впоследствии у человека появляются злость и раздражение на того, кого ему приходится всё время спасать, предупредила Харитонова. Человек перестаёт чувствовать свои желания, у него не хватает сил на свою жизнь.

Чтобы выйти из этого сценария важно начать с установки личных границ и чёткого обозначения своей зоны ответственности. Одновременно с этим нужно, по мнению психолога, работать над самооценкой, ориентируясь на свои достижения и принимая решения о своей жизни.

«Поддержку даёт помощь психолога: позволяет увидеть, откуда возникло спасательское поведение, и научиться строить отношения, где забота не равна самопожертвованию», — отметила эксперт.

Она призвала не брать на себя чужие эмоции, не помогать в ущерб своему времени и своим силам, научиться открыто говорить о своих приоритетах, стараясь сохранить с людьми взрослые, здоровые отношения без спасательства.

Ранее психолог объяснила, почему в родительских чатах столько негатива и конфликтов.

