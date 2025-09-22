В Подмосковье обновят водоснабжение

Почти 50 объектов водоснабжения обновят в Подмосковье до 2028 года

В пяти округах Подмосковья до 2028 года планируется обновить почти 50 объектов водоснабжения, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

В 2025 году работы планируется провести в Кашире, Чехове и Ступино.

Как отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев, в Подольске, Ступино, Кашире, Чехове и Серпухове отраслевые специалисты министерства заменили около 160 задвижек, промыли 90 резервуаров чистой воды и установили более 40 частотных преобразователей.

Всего до 2028 года планируется провести работы на 49 объектах.

Григорьев добавил, что до конца 2030 года также работы проведут в Коломне, Ступино, Луховицах, Пушкинском и Чехове.

«По инвестиционной программе на территории Каширы, Подольска, Чехова, Ступино и Серпухова в 2025 году завершается реализация 52 мероприятий», — отметил он.