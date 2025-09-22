Жена Хорошавина гасит его штраф в 500 млн рублей, переводя по 5 тыс. ежемесячно

Жена Хорошавина ежемесячно переводит по 5 тыс. рублей для погашения его штрафа

Супруга бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина, осужденного за взяточничество на 15 лет лишения свободы, каждый месяц переводит по 5 тыс. рублей для погашения его штрафа в 500 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«По поручению осужденного его супруга ежемесячно перечисляет 5 тысяч рублей в счет выплаты штрафа», — говорится в сообщении.

По словам экс-губернатора, который отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края, он ежемесячно отчисляет по 10 тыс. рублей из поступающей ему пенсии.

9 сентября сообщалось, что Хорошавин, осужденный за взяточничество, работает в колонии дневальным.

В апреле 2022 года Хорошавина приговорили к 15 годам колонии строгого режима по второму коррупционному делу и назначили ему штраф в размере 500 млн рублей. По версии следствия, в 2014 году группа лиц во главе с тогда еще губернатором Сахалина организовала получение взяток в размере от 2 млн до 10 млн рублей от кандидатов в депутаты гордумы Южно-Сахалинска. С мая по сентябрь фигуранты дела получили свыше 100 млн рублей.

Ранее Хорошавин просил отправить его на СВО.