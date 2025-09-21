На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Армия «Ока» одержала победу в финале «Зарницы 2.0»

На полигоне «Волжский» прошел финальный бой «Зарницы 2.0»
Телеграм-канал «Зарница 2.0»

Финальный бой всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» прошел 21 сентября на полигоне «Волжский», сообщает пресс-служба «Движения первых».

Отмечается, что в соревновании участвовали две армии — «Ока» и «Кама», каждая из которых состояла из 240 юношей и девушек старшей возрастной категории. По итогам часового боя победу одержала армия «Ока».

Управление финальным боем осуществлял командующий игрой, Герой России, начальник главного штаба «Юнармии», участник президентской программы «Время героев» Владислав Головин. Церемония закрытия и награждение победителей состоится 22 сентября на Мамаевом Кургане.

«Сегодня вы — лучшие из 3 млн участников, которые сражались за честь своих регионов и своей страны. Ваш путь — это не только тренировки и знания, но и настоящая преданность Родине, мужество и настойчивость. Особенно хочу поблагодарить ваших наставников, настоящих героев, ветеранов СВО. Именно благодаря им вы смогли вырасти настоящей командой, способной побеждать вместе», — отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Задачей армий в финальном бою было захватить населенный пункт «Заря», где находился замаскированный центр обработки данных условного противника. Участники должны были занять ключевые точки, чтобы специалисты могли взломать хранилища данных. Успех зависел от слаженности действий, организации и управления команд.

Перед началом штурма армии заняли стартовые позиции, развернули медицинский пункт, командный штаб и подготовили оружие, включая гранатометы и минометы. Саперы разминировали поля, а операторы БПЛА готовили дроны к вылету. Передовые группы атаковали три важные точки в населенном пункте. Армия, захватившая две или более точек, запускала таймер победы.

Отмечается, что в случае, когда команда контролировала меньше двух точек, она могла подводить подкрепления раз в три минуты. Армия с активным таймером победы лишалась этой возможности. Победителем стала команда, удержавшая две или более точек в течение 30 минут или дольше остальных к моменту окончания игры.

Напомним, в в 2025 году в мероприятиях «Зарницы 2.0» приняли участие более 3,1 млн школьников и студентов СПО из 89 регионов России. В финале игры задействованы 20 ветеранов СВО, включая 7 Героев России.

