Участница «Зарницы 2.0» подчеркнула важность военно-патриотических игр

Такие мероприятия, как всероссийской военно-патриотической игре «Зарница 2.0» — это отличный способ развития патриотических чувств. Об этом заявила участница соревнований из Ростова-на-Дону Ева Шкондер.

По ее словам, «Зарница 2.0» укрепляет командный дух и формирует важные личностные качества: ответственность, стойкость, настойчивость.

«Они помогают молодым людям понять важность службы и взаимопомощи, а также способствуют патриотическому воспитанию и подготовке к будущим вызовам», — добавила она.

Шкондер рассказала, что решила принять участие в «Зарнице 2.0», чтобы проверить свои навыки в условиях, приближенных к реальным. Также ее вдохновили родственники, участвующие в специальной военной операции, и идея командной поддержки.

«Участие в игре — это отличный способ развиваться, учиться новому и почувствовать себя настоящим защитником своего Отечества», — сказала участница.

По ее словам, участие в игре помолог ей укрепить физическую подготовку, развить лидерские качества и научиться работать в команде.

«Я поняла, насколько важно поддерживать друг друга, доверять товарищам и быстро приниматься решения в экстремальных условиях. Кроме того, участие повысило мою уверенность в себе и в своих силах», — отметила девушка.

Особенно яркими Шкондер назвала моменты преодоления препятствий и совместной переправы через условную реку.

«Это было сложно, требовало четкой координации и взаимной поддержки. Также запомнились разговоры с товарищами, когда мы только начинали подготовку, и моменты, когда мы смогли добиться успеха, действуя слаженно», — сказала она.

Девушка подчеркнула, что в финале планирует показать все, чему научилась за время подготовки, и получить новые знания и опыт.

«Хотелось бы продолжить развивать свои навыки, укрепить командный дух и, конечно, получить заряд энергии и мотивации для дальнейших действий и развития», — заключила Ева Шкондер.